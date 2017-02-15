http://7info.ru/news/ryazan-society/rukovoditel_rjazanskoj_krylatoj_pehoty_julija_budarina_stala_zasluzhennym_rabotnikom_kultury_rf_/
Руководитель рязанской «Крылатой пехоты» Юлия Бударина стала заслуженным работником культуры РФ
Общество 58
Руководитель рязанской «Крылатой пехоты» Юлия Бударина стала заслуженным работником культуры РФ
Общество 58
Почётное звание артистке присвоил Президент страны.
Руководитель ансамбля РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова «Крылатая пехота» Юлия Бударина стала заслуженным работником культуры РФ.
Почётное звание артистке военного оркестра вуза присвоил президент РФ Владимир Путин.