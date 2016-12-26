http://7info.ru/news/ryazan-society/rukovoditel_regionalnogo_sledstvennogo_upravlenija_sk_rf_provedjot_tri_lichnyh_prijoma_v_rjazani/
Руководитель регионального следственного управления СК РФ проведёт три личных приёма в Рязани
Общество 17
Руководитель регионального следственного управления СК РФ проведёт три личных приёма в Рязани
Общество 17
График приёмов опубликован на сайте ведомства.
В январе руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по рязанской области проведёт три личных приёма граждан. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
12 января приём пройдёт в Железнодорожном межрайонном следственном отделе Рязани (ул. Братиславская, 25);
19 января – в Московском межрайонном следственном отделе Рязани (ул. Мервинская, 7);
26 января – в Рязанском межрайонном следственном отделе (ул. Мервинская, 7).
Приёмы будут проходить с 10.00 до 13.00.