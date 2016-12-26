Руководитель регионального следственного управления СК РФ проведёт три личных приёма в Рязани

График приёмов опубликован на сайте ведомства.

Общество

В январе руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по рязанской области проведёт три личных приёма граждан. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

12 января приём пройдёт в Железнодорожном межрайонном следственном отделе Рязани (ул. Братиславская, 25);

19 января – в Московском межрайонном следственном отделе Рязани (ул. Мервинская, 7);

26 января – в Рязанском межрайонном следственном отделе (ул. Мервинская, 7).

Приёмы будут проходить с 10.00 до 13.00.