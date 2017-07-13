Рождаемость в Рязанской области растёт

Женщины рожают детей в более осознанном возрасте, чаще всего – в 25-29 лет.

Общество

С 2014 года в Рязанской области сохраняется положительная тенденция роста рождаемости. Об этом сообщается на сайте Рязаньстата.

В 2016 году в области родилось 12 тыс. 792 младенца, что на 1,8% больше, чем в 2015 году. Коэффициент рождаемости составил 11,3 в расчёте на 1000 человек населения (в 2015 году – 11,1).

Материнство становится всё более осознанным: происходит снижение ранней рождаемости, откладывание рождений, препятствующих успешной социализации девушек (получению образования, профессии).

Максимум рождаемости переместился к более поздним возрастам. В 2016 году из общей численности женщин, родивших детей, наибольший удельный вес приходится на возрастную группу 25-29 лет – 36,3%.

Из числа родившихся у женщин в возрасте 20-24 лет первенцы составили 70,9%, вторые по очерёдности рождения –23,9%, в возрасте 25-29 лет – 45,9% и 43,5%, в возрасте 30-34 лет – 23,3% и 54,8% соответственно. Из числа рождений более высоких очерёдностей 34,7% приходится на мам в возрасте 30-34 лет.

В 2016 году вторыми по счёту стали 5309 родившихся в области детей, это 41,5% от всех рождений (в 2015 году – 39,9%). Число рождений детей более высоких очерёдностей, когда семья имеет троих и более детей, составило 2163, или 16,9% от всех рождений (в 2015 году – 16,2%).

На первый год после заключения брака в 2016 году приходится 26,3% рождений, на второй – 11,9%, на третий – 9,4%.

Каждый шестой ребёнок в прошедшем году рождён вне зарегистрированного брака. Менее половины внебрачных рождений (1157 из 2253 детей) признано своими отцами, что подразумевает не случайность взаимоотношений между родителями.