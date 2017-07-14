«Ростелеком» в Рязани обеспечил современными телеком-услугами жилой комплекс «Green Park Солотча»

В любое время клиенту доступна информация о состоянии лицевых счетов, а также реализованы опции оплаты услуг онлайн и подключения новых сервисов.

Общество

«Ростелеком» успешно завершил в Рязани строительство телекоммуникационной инфраструктуры жилого комплекса «Green Park Солотча». Жителям 168 апартаментов стали доступны самые современные услуги связи: высокоскоростной интернет на скорости до 100 Мбит/с, интерактивное ТВ, телефония и мобильная связь от «Ростелекома».

Роман Русских, директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком»:

– Жители загородных комплексов ценят комфорт и обращают особое внимание на доступность инфраструктурных объектов и коммуникаций. Таким клиентам «Ростелеком» предлагает все телеком-услуги единым пакетом – от быстрого интернета и интерактивного ТВ до мобильной связи. Мы постарались сделать комплексное предложение максимально выгодным, а управление услугами и контроль расходов – максимально удобным. Все сервисы и состояние счёта можно легко контролировать в едином личном кабинете пользователя. Все данные выведены на главный экран, который доступен как через сайт, так и через приложение «Мой Ростелеком» для мобильных устройств.

Жители удалённых жилых комплексов, таких как «Green Park Солотча», уже оценили удобство дистанционного управления услугами «Ростелеком» через «Единый Личный кабинет». В любое время клиенту доступна информация о состоянии лицевых счетов, а также реализованы опции оплаты услуг онлайн и подключения новых сервисов.

В каждое здание комплекса «Green Park Солотча» проложена оптическая линия связи. Технология FTTB (оптика до здания) позволяет жителям оценить еще один вид альтернативного досуга – Интерактивное ТВ от «Ростелекома». Благодаря дополнительным сервисам, привычное «телесмотрение» сделало эволюционный рывок. Статистика, собранная компанией, говорит о постоянном росте популярности этих сервисов. К примеру, за последний год число пользователей сервиса «Управление просмотром» Интерактивного ТВ в Рязани выросло в 4 раза. Опция позволяет ставить передачи «на паузу», перематывать и записывать их, а также смотреть любимые программы в удобное время.