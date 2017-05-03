«Ростелеком» укрепляет команду: назначен новый директор по клиентскому сервису

В «Ростелекоме» Елена Дробот будет отвечать за весь функционал, связанный с организацией обслуживания клиентов по всем каналам взаимодействия на основе лучших мировых стандартов.

Общество

Директором по клиентскому сервису массового сегмента «Ростелекома» с 2 мая 2017 года назначена Елена Дробот. До нового назначения она работала заместителем директора по обслуживанию клиентов «Тинькофф Банка», который имеет множество профессиональных наград за клиентоориентированность, развитие интернет-технологий и digital-каналов взаимодействия с клиентами.

В «Ростелекоме» Елена Дробот будет отвечать за весь функционал, связанный с организацией обслуживания клиентов по всем каналам взаимодействия на основе лучших мировых стандартов. Среди ключевых направлений, которые курирует Елена – работа единого распределенного контакт-центра, развитие digital-каналов коммуникации (социальные сети, мессенджеры, чаты), единой системы приема платежей, программы лояльности клиентов и др.

– Рад, что Елена Дробот присоединилась к нашей команде. Развитие технологий и процессов обслуживания клиентов в сверхконкурентной банковской сфере достигло очень высокого уровня за последние годы. Надеюсь, что экспертиза, опыт руководства большим коллективом и успешные цифровые проекты в «Тинькофф Банке» помогут Елене вывести обслуживание клиентов нашей компании на качественно новый уровень. Для «Ростелекома» с миллионами абонентов по всей стране качество клиентского сервиса имеет критическое значение для успешного бизнеса компании. За миллионами важно видеть и слышать потребности каждого отдельного клиента, – отметил старший вице-президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко.

Елена Дробот имеет два высших образования: в 2001 году окончила механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по специальности «Математический анализ», а в 2006 году – факультет «Менеджмент организации» Государственного университета управления по специальности «Финансовый менеджмент».

С 2001 по 2007 годы занимала руководящие позиции в Столичном филиале «МегаФона», в ООО «Печатник М» и ХКФ Банке.

В 2007 году пришла на работу в АО «Тинькофф Банк», в 2013 году стала заместителем директора по обслуживанию клиентов. Занималась созданием с нуля высокотехнологичного контакт-центра банка, а также digital-проектами – развитием web-интерфейсов, автоматизацией бизнес-процессов продаж и обслуживания, запуском обслуживания клиентов через новые каналы (социальные сети, чат), внедрением биометрической (речевой) аналитики для контроля качества обслуживания клиентов.