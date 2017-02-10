«Ростелеком» стал партнёром регионального чемпионата WorldSkills в Рязани

На соревновательных площадках чемпионата собрались будущие системные администраторы, сварщики, электромонтажники, предприниматели и другие представители 14 специальностей.

Общество

«Ростелеком» оказал техническую поддержку региональному чемпионату «Молодые профессионалы» WSR (WorldSkills Russia) в Рязанской области. Компания обеспечила доступ в Интернет и развернула зоны Wi-Fi на главной площадке конкурса, в многофункциональ ном комплексе «Рязанский».

За четыре дня соревнований, с 7 по 10 февраля 2017 года, в турнире профессиональног о мастерства приняли участие 90 человек: молодые специалисты и студенты средне специальных учебных заведений. Оценивало их мастерство жюри в составе 83 региональных экспертов и трех главных экспертов Союза WorldSkills.

На соревновательных площадках чемпионата собрались будущие системные администраторы, сварщики, электромонтажник и, предприниматели и другие представители 14 специальностей.

Директор Рязанского филиала «Ростелекома» Роман Русских выразил готовность компании поддерживать проекты, направленные на развитие профессиональног о мастерства молодых специалистов в регионе.

– «Ростелеком» активно участвует в реализации совместных проектов с Правительством Рязанской области. Мы рады выступить телекоммуникацио нным партнёром такого значимого для Рязани мероприятия, как региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Наш опыт технического сопровождения подобных проектов и развитая оптическая инфраструктура позволяют обеспечить высокое качество передачи данных на мероприятии для комфортной работы её участников, – отметил Роман Русских.

По итогам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR (WorldSkills Russia) будет сформирована сборная Рязанской области для участия в российском первенстве, которое пройдёт в Краснодарском крае в мае 2017 года.