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http://7info.ru/news/ryazan-society/rostelekom_stal_partnjorom_regionalnogo_chempionataworldskillsv_rjazani/

«Ростелеком» стал партнёром регионального чемпионата WorldSkills в Рязани
На соревновательных площадках чемпионата собрались будущие системные администраторы, сварщики, электромонтажники, предприниматели и другие представители 14 специальностей.

Общество   122

«Ростелеком» оказал техническую поддержку региональному чемпионату «Молодые профессионалы» WSR (WorldSkills Russia) в Рязанской области. Компания обеспечила доступ в Интернет и развернула зоны Wi-Fi на главной площадке конкурса, в многофункциональном комплексе «Рязанский».

За четыре дня соревнований, с 7 по 10 февраля 2017 года, в турнире профессионального мастерства приняли участие 90 человек: молодые специалисты и студенты средне специальных учебных заведений. Оценивало их мастерство жюри в составе 83 региональных экспертов и трех главных экспертов Союза WorldSkills.

На соревновательных площадках чемпионата собрались будущие системные администраторы, сварщики, электромонтажники, предприниматели и другие представители 14 специальностей.

Директор Рязанского филиала «Ростелекома» Роман Русских выразил готовность компании поддерживать проекты, направленные на развитие профессионального мастерства молодых специалистов в регионе.

– «Ростелеком» активно участвует в реализации совместных проектов с Правительством Рязанской области. Мы рады выступить телекоммуникационным партнёром такого значимого для Рязани мероприятия, как региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Наш опыт технического сопровождения подобных проектов и развитая оптическая инфраструктура позволяют обеспечить высокое качество передачи данных на мероприятии для комфортной работы её участников, – отметил Роман Русских.

По итогам регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR (WorldSkills Russia) будет сформирована сборная Рязанской области для участия в российском первенстве, которое пройдёт в Краснодарском крае в мае 2017 года.