«Ростелеком» помог вырастить свыше 100 тысяч цифровых ёлок

Ёлочный «ажиотаж» охватывает всю Россию, включая Рязань, и многие страны мира.

Общество

Более 100 тысяч цифровых ёлочек «растут» в мире благодаря пользователям мобильного личного кабинета «Мой Ростелеком». С помощью геометок ёлки появились во всех регионах России и на всех континентах мира. Цифровые ветки украшает уже больше 800 000 игрушек. Всю эту статистику сообщает пресс-служба «Ростелекома»

Онлайн-игра «Моя Ёлка» прогрессирует в техническом отношении и становится всё увлекательнее. В неё внедрены технологии дополненной реальности: теперь через камеру мобильного устройства свою любимую цифровую ёлку можно увидеть где угодно — дома, на даче, на работе, у себя на ладони или на главной площади города. Также можно поделиться с друзьями фотографией виртуальной ёлки в реальном пространстве.

Игроки состязаются в четырёх номинациях: «Самая высокая ёлка», «Самая нарядная ёлка», «Самая популярная ёлка» и «Самый находчивый игрок». «Самую высокую ёлку» можно сделать, ускоряя самостоятельные темпы роста дерева с помощью затрат бонусов. «Самая нарядная ёлка» — это ёлка, украшенная лучшей коллекцией виртуальных игрушек, купленных также за бонусы либо полученных бесплатно на новогодних виртуальных ярмарках. Информацию о ярмарках можно получить и приобретения совершить на интерактивной карте игры. Три участника, собравшие больше всего украшений на ярмарках, выиграют в номинации «Самый находчивый игрок». А «Самой популярной ёлкой» станет та красавица, что получит в соцсетях больше лайков и больше добавлений в «Избранное».

В каждой номинации будет три победителя, которым достанутся ценные призы «хай-тек»: смартфоны, планшеты и фитнес-часы. Победители определятся перед Старым Новым годом, а сама онлайн-игра завершится 8 января 2017 года.

Рейтинг участников можно отслеживать онлайн в приложении «Мой Ростелеком» или на промо-сайте elka.rt.ru. На этом же сайте elka.rt.ru доступны полные правила и условия онлайн-игры.

За новостями и действиями игроков можно наблюдать в социальных сетях можно по хэштегам #мояелка и #ростелеком «Моя Ёлка», рейтинг по номинациям доступны в мобильном приложении «Мой Ростелеком».

Стать участником онлайн-игры просто: установить бесплатное мобильное приложение «Мой Ростелеком» и пройти простую процедуру регистрации (доступно для Android и iOS). Это могут сделать не только абоненты «Ростелекома», но и любой интернет-пользователь, которому хочется завести собственную цифровую ёлку.