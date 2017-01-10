«Ростелеком» и правительство Рязанской области успешно провели испытания сегмента Системы-112 в Рязани

«Ростелеком» построил виртуальную частную сеть между единой дежурно-диспетчерской службой и ДДС муниципальных образований региона, создав единую защищённую сеть из 140 объектов Системы-112.

Общество

В Рязани успешно прошли предварительные испытания сегмента Системы-112. В I квартале 2017 года номер «112», назначенный единым номером для вызова экстренных оперативных служб на всей территории страны, введут в эксплуатацию и на территории города.

Рязанский филиал «Ростелекома» совместно с министерством региональной безопасности и контроля Рязанской области и Рязанской областной противопожарно-с пасательной службой уже несколько лет занимается созданием и развитием Системы-112 на базе единых дежурно-диспетче рских служб муниципальных образований региона.

В рамках заключенных госконтрактов за период 2011 – 2012 гг. «Ростелеком» построил виртуальную частную сеть (VPN) с применением оптоволоконных технологий между единой дежурно-диспетче рской службой (ЕДДС) и ДДС муниципальных образований региона, создав единую защищённую сеть из 140 объектов Системы-112.

В 2013 – 2016 гг. в г. Рязани был создан центр обработки вызовов (ЦОВ), установлено оборудование с необходимым программным обеспечением на рабочих местах операторов дежурных служб в 14 муниципальных образованиях региона. В настоящее время в муниципалитетах к Системе-112 подключены ЕДДС и пожарные службы, работы по подключению других ДДС пройдут в плановом режиме.

Также в 2015 году были проведены работы по внедрению основного модуля интеграции Системы-112 с аналитической системой 03 и сдачей в тестовую эксплуатацию дежурной службы скорой медицинской помощи в г. Рязани. Таким образом, на сегодняшний день все экстренные оперативные службы, перечень которых определяется Правительством РФ, в Рязани подключены к ядру системы. Завершение работ по подключению служб скорой помощи обеспечило областному центру возможность начать тестирование номера «112» на своей территории.