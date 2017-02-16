«Ростелеком» даст рязанцам «Больше футбола»

Новая акция «Ростелекома» запущена специально к 23 февраля.

Общество

«Ростелеком» запустил в Рязани новую акцию под названием «Больше футбола» специально в канун праздника 23 февраля. Как сообщает пресс-релиз компании, по условиям акции к любому основному пакету можно дополнительно и бесплатно подключить канал «Наш футбол».

Промо-период продлится для абонента с момента подключения канала «Наш футбол» до 15 марта 2017г. После этой даты абонент сможет пользоваться каналом на платной основе либо отключить его. Об окончании акции компания напомнит заблаговременно.

Директор Рязанского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Русских сказал о новой акции:

– На канале «Наш Футбол» зрители смогут стать свидетелями всех 240 матчей Российской Премьер-Лиги в прямом эфире в отличном цифровом качестве. Мы уверены, что наши клиенты оценят новую акцию по достоинству.

Не пропустить ни одного гола рязанским болельщикам поможет сервис «Ростелекома» «Управление просмотром», который даёт возможность делать паузы, перемотки, возвращаться к началу передачи и просматривать архивы за последние три дня.

Подробнее об участии в акции «Больше футбола» можно узнать по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-0-800.