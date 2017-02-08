Росстат: В 2016 году доля высоких технологий в ВВП достигла максимума

Главным драйвером наукоёмкого производства стал оборонно-промышленный комплекс.

Общество

Федеральная служба государственной статистики подготовила отчет, согласно которому доля продукции высокотехнологич ных и наукоемких отраслей в ВВП в 2016 году году достигла исторического максимума в 22,3%. Источник, близкий к статведомству, пояснил «Известиям» , что рекорд был обеспечен оборонно-промышл енным комплексом .

— Рост доли высокотехнологич ной продукции был обеспечен прежде всего оборонкой. Военно-промышлен ный комплекс относится к высокотехнологич ным отраслям. Произошедший в нем рост производства в прошлом году во многом и обеспечил увеличение доли, — сказал собеседник издания.

Как рассказал «Извес тиям» чиновник, занимающийся промышленной политикой, ситуация в производстве в 2016 году была крайне неоднородной. По этой причине технический сектор наукоемких отраслей занял чуть большую долю на фоне снижения в других отраслях.

Промышленное производство по итогам прошлого года выросло в целом на 1,1%. При этом обрабатывающая промышленность в целом показала нулевой рост.