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http://7info.ru/news/ryazan-society/rosstat_v_2016_godu_dolja_vysokih_tehnologij_v_vvp_dostigla_maksimuma/

Росстат: В 2016 году доля высоких технологий в ВВП достигла максимума
Главным драйвером наукоёмкого производства стал оборонно-промышленный комплекс.

Общество   40

Федеральная служба государственной статистики подготовила отчет, согласно которому доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП в 2016 году году достигла исторического максимума в 22,3%. Источник, близкий к статведомству, пояснил «Известиям» , что рекорд был обеспечен оборонно-промышленным комплексом.

— Рост доли высокотехнологичной продукции был обеспечен прежде всего оборонкой. Военно-промышленный комплекс относится к высокотехнологичным отраслям. Произошедший в нем рост производства в прошлом году во многом и обеспечил увеличение доли, — сказал собеседник издания.

Как рассказал «Известиям» чиновник, занимающийся промышленной политикой, ситуация в производстве в 2016 году была крайне неоднородной. По этой причине технический сектор наукоемких отраслей занял чуть большую долю на фоне снижения в других отраслях.

Промышленное производство по итогам прошлого года выросло в целом на 1,1%. При этом обрабатывающая промышленность в целом показала нулевой рост.