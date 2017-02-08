Росстат: В 2016 году доля высоких технологий в ВВП достигла максимума
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Главным драйвером наукоёмкого производства стал оборонно-промышленный комплекс.
Федеральная служба государственной статистики подготовила отчет, согласно которому доля продукции высокотехнологич
— Рост доли высокотехнологич
ной продукции был обеспечен прежде всего оборонкой. Военно-промышлен ный комплекс относится к высокотехнологич ным отраслям. Произошедший в нем рост производства в прошлом году во многом и обеспечил увеличение доли, — сказал собеседник издания.
Как рассказал «Извес
Промышленное производство по итогам прошлого года выросло в целом на 1,1%. При этом обрабатывающая промышленность в целом показала нулевой рост.