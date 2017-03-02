Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

По итогам прошлого года АО «Россельхозбанк» входит в ТОП-3 банков по объёму выданных ипотечных кредитов.

Общество

Россельхозбанк снизил ставки по ряду ипотечных кредитных продуктов. Теперь процентные ставки по ипотечным кредитам для всех категорий заёмщиков в случае приобретения квартиры (таунхауса с земельным участком) или апартаментов на первичном и вторичном рынках жилья составляют от 11,5% годовых. Снижение составило 0,9-1,4 пп.

По итогам прошлого года АО «Россельхозбанк» входит в ТОП-3 банков по объёму выданных ипотечных кредитов*, увеличив этот показатель по сравнению с 2015 годом на 70%.

Получить более подробную информацию об условиях ипотечных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.

* На основании рейтинга ипотечных банков компании «Русипотека».