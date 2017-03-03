Родственникам стало легче общаться с сидящими в рязанском СИЗО

Нововведение позволяет родственникам подозреваемых и обвиняемых вести с ними электронную переписку.

Общество

С февраля 2017 года следственный изолятор №1 УФСИН России по Рязанской области в Рязани подключён к Всероссийской системе «ФСИН-письмо». Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Нововведение позволяет родственникам подозреваемых и обвиняемых вести электронную переписку с лицами, содержащимися в следственном изоляторе, а также прикреплять к письму по одной цифровой фотографии. Причём, количественное ограничение писем отсутствует.

Письмо можно написать с любого компьютера, подключённого к сети интернет, и в любое удобное для себя время. Ответ на письмо направляется в виде отсканированной копии рукописного письма.

Доставка писем и фотографий осуществляется в срок от 1 до 3 дней (с учётом выходных и праздничных дней). Электронное письмо проходит цензуру (как и обычное письмо).

Чтобы воспользоваться услугами сервиса, гражданам необходимо войти на официальный сайт www.fsin-pismo.ru, заполнить специальный бланк, написать текст и отправить сообщение.