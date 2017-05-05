РНПК подарила ветеранам Великой Отечественной войны праздничную программу «На дорогах фронтовых»

Более 600 ветеранов войны, тружеников тыла и бывших работников нефтезавода смогли посмотреть концерт в театре драмы.

Общество

В пятницу, 5 мая, в Рязанском областном театре драмы состоялся музыкально-патриотический концерт «На дорогах фронтовых». Такой подарок ветеранам войны, труженикам тыла и бывшим работникам нефтезавода сделала Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть».

С приветственным словом к главным героям предстоящего праздника обратился генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов. Он отметил, что День Победы в Великой Отечественной войне – это величественная страница нашей истории.

– 72 года этот день объединяет всех граждан России, весь многонациональный советский народ. На борьбу с фашизмом в 1941 году поднялась вся наша огромная страна – мужчины и женщины, пожилые люди и даже дети ковали победу в тылу и на передовой. Ценой победы в Великой Отечественной войне стал героизм наших предков. Сегодня наша главная задача – передавать из поколения в поколение, какой ценой досталась нашей стране эта победа и славить героев войны, – подчеркнул Владимир Абрамов. – От коллектива Рязанской нефтеперерабатывающей компании поздравляю всех с наступающим праздником! Сегодняшний концерт – наш подарок к очередной годовщине Дня Великой Победы.

Послушать стихи и песни военного времени в этот день собралось более 600 человек. Музыкально-патриотическая композиция «На дорогах фронтовых» стала ещё одним ярким событием в череде мероприятий, организованных РНПК к Дню Победы. Так, накануне праздника молодые специалисты РНПК навестили и поздравили тех, кто в годы Великой Отечественной войны не жалел сил на фронте и в тылу, а в мирное время трудился на Рязанском нефтезаводе. А 8 мая, по многолетней традиции, на самой высокой точке предприятия – установке каталитического крекинга – будет установлено знамя Победы.