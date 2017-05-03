РНПК чествует ветеранов войны и тружеников тыла

В этом году к работникам предприятия впервые присоединились учащиеся «Роснефть-класса».

Общество

В преддверии 9 мая АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее предприятие НК «Роснефть», чествует ветеранов Войны и тружеников тыла. По традиции молодые специалисты РНПК поздравляют тех, кто в годы Великой Отечественной войны не жалел сил на фронте и в тылу, а в мирное время трудился на Рязанском нефтезаводе.

В этом году к работникам предприятия впервые присоединились учащиеся «Роснефть-класса». До 9 мая они навестят 77 человек и вручат им поздравительные открытки от имени трудового коллектива и генерального директора Владимира Абрамова, подарочные наборы, детские рисунки и материальную помощь. Молодёжь расскажет о современной жизни предприятия, прочтёт стихи, написанные работниками завода к Дню Победы. Ветераны, по традиции, вспомнят о военном времени, о годах работы на заводе.

Руководство РНПК уделяет таким встречам большое внимание.

– У нашей страны великое историческое прошлое и невероятный подвиг советского солдата, – говорит генеральный директор РНПК Владимир Абрамов. – Мы гордимся этим поколением, стараемся приблизиться к их подвигу, совершая трудовые успехи. Очень важно, чтобы молодёжь успела пообщаться с ветеранами войны с тем, чтобы потом рассказать о них, об их подвиге своим детям. Наша главная задача – не забывать уроков истории и воспитывать молодёжь в духе патриотизма и любви к своему Отечеству.

Среди мероприятий, подготовленных РНПК к Дню Победы, – музыкально-поэтическая композиция «На дорогах фронтовых», которую 5 мая в театре драмы смогут посетить все ветераны Рязани; а также организация выступления хора Сретенского монастыря и ряда других столичных артистов.

По сложившейся в РНПК традиции накануне 9 мая лучшие операторы технологических установок завода на самой высокой точке предприятия – установке каталитического крекинга – водрузят знамя Победы.