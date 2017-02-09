Рюминский пруд облагородят до конца 2017 года

Со дна водоёма при помощи земснаряда планируется поднять 80,5 тыс. кубометров донных отложения.

Общество

Работы по расчистке Рюминского пруда в Рязани планируют завершить в 2017 году. Об этом сообщает официальный сайт министерства природопользования Рязанской области.

Проект по реабилитации пруда разработали специалисты из Саратова при содействии представителей регионального министерства природопользования. Их общая стоимость составит 43,6 млн. рублей, при этом деньги будут выделены как из федерального бюджета, так и из местного.

Со дна водоёма при помощи земснаряда планируется поднять 80,5 тыс. кубометров донных отложений. Также будут расчищены от мусора и укреплены берега, планируется восстановить растительный покров вокруг пруда. В месте впадения в пруд реки Лыбедь построят биоплато.