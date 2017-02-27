Рязанскую колонию посетили священники из 18 регионов России

Каждому священнослужителю осуждённые вручили памятные подарки – книгу «Рождение от духа» священника Александра Геронимуса и просвиры.

Общество

Исправительную колонию №5 УФСИН России по Рязанской области посетили священнослужители, проходящие обучение в Академии ФСИН России. В ходе визита были обсуждены вопросы взаимодействия Русской православной церкви с учреждениями уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщает официальный сайт регионального УФСИН.

Делегацию из представителей 18 регионов Российской Федерации сопровождали помощник начальника УФСИН России по Рязанской области по работе с верующими Николай Кутаков и председатель епархиального отдела по тюремному служению на территории Скопинской Епархии священник Сергий Леонтьев.

Гости посетили храм в честь святителя Николая Чудотворца Архиепископа Мирликийского, расположенный на территории жилой зоны учреждения и приняли участие в молебном песнопении, а затем побеседовали с осуждёнными православной общины, посмотрели условия содержания спецконтингента в жилой зоне, ознакомились с организацией питания в столовой, условиями труда в производственной зоне.

Каждому священнослужителю осуждённые вручили памятные подарки – книгу «Рождение от духа» священника Александра Геронимуса и просвиры. В книге для гостей священнослужители оставили положительные отзывы о посещении учреждения.