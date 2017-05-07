Рязанскому радиотехническому университету исполнилось 65 лет

Заслуженным педагогам и сотрудникам РГРТУ на торжественном заседании учёного совета вручили знаки отличия.

Общество

В воскресенье, 7 мая, состоялось торжественное заседание Учёного совета Рязанского государственного радиотехнического университета, посвящённое 65-летию со дня образования вуза.

Депутат государственной Думы Александр Шерин обратился к участникам заседания и вручил ректору РГРТУ Виктору Гурову почётную грамоту в честь праздника.

– Я хочу вас поздравить с 65-летием образования вашего легендарного вуза. Я уверен, что он вносит существенную интеллектуальную составляющую в рязанский регион. Даёт возможность большему количеству людей приехать и узнать о нашем прекрасном городе. Вы действительно куёте славную историю нашего государства, ведь огромное количество выпускников прославляют университет и находят себя в профессии, – сказал Шерин.

Ректор университета Виктор Гуров, в свою очередь, поблагодарил педагогов, сотрудников вуза и наградил заслуженных работников за вклад в развитие университета и качественное обучение студентов знаками отличия.

– Сегодня наш радиотехнический университет – это крупный специализированный вуз отрасли, которая занимает ведущие позиции по всем показателям своей деятельности, – отметил Виктор Гуров.

Среди гостей мероприятия был и начальник управления образования и молодёжной политики Рязани, выпускник вуза Алексей Зимин.