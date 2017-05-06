Рязанского профессора наградили медалью Исаака Ньютона

Вручается она как российским, так и иностранным учёным за достижения в области физико-математических наук и образования.

Общество

Профессор Рязанского государственного университета, доктор физико-математических наук Михаил Терёхин награждён медалью Исаака Ньютона. Об этом сообщил официальный сайт вуза.

Награда была учреждена в честь 20-летия Российской Академии Естествознания. Вручается она как российским, так и иностранным учёным за достижения в области физико-математических наук и образования.

Ранее Михаил Тихонович Терёхин получил медаль Вильгельма Лейбница. Награждение проходило в Германии, но математик дождался награду в Рязани. Департамент «Европейского научно-промышленного консорциума» отметил рязанца как учёного, внёсшего большой вклад в развитие науки и образования.