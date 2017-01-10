Рязанское такси поблагодарили за регулярную помощь инвалидам

В компании «Неотакси» действуют индивидуальные условия по тарифу «Соцзащита» для перевозки инвалидов-колясочников и людей с проблемами зрения.

Общество

Заместитель министра социальной защиты населения Рязанской области Наталья Рогатина вручила благодарность министерства руководителю компании «Омега Центр» Рязанского таксопарка «Неотакси» Алексею Федулову за оказанную благотворительную помощь в перевозке студентки Анны Рассказовой к месту учебы и обратно. Внимательные водители помогают девушке с ограниченными возможностями здоровья добраться до квартиры и загрузить инвалидную коляску.

С декабря текущего года компания предлагает индивидуальные условия по тарифу «Соцзащита» для перевозки инвалидов-колясочников и людей с проблемами зрения. Тариф предусматривает 20% скидки, а также бесплатный провоз крупногабаритного багажа, в том числе инвалидной коляски.

Вызвать такси можно по телефону – 50-50-50.