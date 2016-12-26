Рязанским спортсменам-экстремалам напомнили об опасности ЛЭП

Приближение человека, спортивного оборудования к проводам ЛЭП на недопустимое расстояние может привести к получению сильнейших ожогов, параличу жизненно важных органов, смерти.

Общество

Филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» напомнил любителям сноукайтинга, прыжков с парашютом, парапланеризма и других видов экстремального спорта, а также руководителям рязанских спортивных клубов о недопустимости проведения соревнований и тренировок вблизи линий электропередачи или трансформаторных подстанций.

Приближение человека, спортивного оборудования к проводам ЛЭП на недопустимое расстояние, а тем более столкновение может привести к получению сильнейших ожогов, параличу жизненно важных органов, смерти. Выбирая место для занятий спортом и отдыха, необходимо учитывать границы охранных зон энергообъектов, а также правила поведения на этой территории, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию РИА «7 новостей».

Охранные зоны воздушных линий (ВЛ) 0,4-6-10-35-110 кВ устанавливаются вдоль линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства на расстоянии: ВЛ 0,4 кВ – 2 метра, ВЛ 6-10 кВ – 10 метров, ВЛ 35 кВ – 15 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров по обе стороны от крайних проводов. Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи определена в виде участка земли на расстоянии 1 м в обе стороны от крайних кабелей.

Важно также отметить, что за несанкционированные действия в охранных зонах, которые привели к повреждению электроустановок и линий электропередачи, нарушители могут быть привлечены к ответственности в установленном законом порядке.

Энергетики обращаются к жителям Рязанской области: помните, ответственность и неукоснительное соблюдение правил электробезопасности поможет избежать фатальных последствий!

Если вы заметили нарушения границ охранных зон энергообъектов или повреждения электрообрудования немедленно сообщайте об этом по бесплатному круглосуточному номеру контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00.