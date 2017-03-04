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http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazanskim_rybakam_eschjo_raz_napomnjat_o_pravilah_bezopasnosti_na_ldu_/

Рязанским рыбакам ещё раз напомнят о правилах безопасности на льду
В выходные спасатели проведут профилактические рейды на водоёмах области.

Общество   48

В выходные дни в Рязанской области пройдут профилактические рейды по водоёмам.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, запланировано 16 рейдов, участие в которых примут 25 человек- инспекторы ГИМС, спасатели на воде, внештатные сотрудники. В ходе выездов они ещё раз напомнят рыбакам о мерах безопасности на льду, раздадут им тематические памятки.

В настоящее время наблюдается таяние льда на водоёмах области, и если на озерах и прудах лёд остается относительно безопасным при соблюдении требований безопасного поведения, то на реках уже образовались промоины и выход на такой лед может обернуться бедой.  Если осенний лёд под тяжестью человека  начинает трещать, то весенний – сразу проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Детям переходить водоёмы весной строго запрещается. Особенно недопустимы игры на льду во время вскрытия рек. Опасно находиться на обрывистом берегу, так как быстрое течение подмывает и  рушит его. Вот почему весной необходимо  максимально усилить наблюдение за детьми, вести  с ними разъяснительную работу.