Рязанским рыбакам ещё раз напомнят о правилах безопасности на льду

В выходные спасатели проведут профилактические рейды на водоёмах области.

Общество

В выходные дни в Рязанской области пройдут профилактические рейды по водоёмам.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, запланировано 16 рейдов, участие в которых примут 25 человек- инспекторы ГИМС, спасатели на воде, внештатные сотрудники. В ходе выездов они ещё раз напомнят рыбакам о мерах безопасности на льду, раздадут им тематические памятки.

В настоящее время наблюдается таяние льда на водоёмах области, и если на озерах и прудах лёд остается относительно безопасным при соблюдении требований безопасного поведения, то на реках уже образовались промоины и выход на такой лед может обернуться бедой. Если осенний лёд под тяжестью человека начинает трещать, то весенний – сразу проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Детям переходить водоёмы весной строго запрещается. Особенно недопустимы игры на льду во время вскрытия рек. Опасно находиться на обрывистом берегу, так как быстрое течение подмывает и рушит его. Вот почему весной необходимо максимально усилить наблюдение за детьми, вести с ними разъяснительную работу.