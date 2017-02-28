Рязанским пенсионерам предложили более 700 вакансий

В целом ярмарки вакансий посетили свыше 800 человек.

Общество

Во вторник, 28 февраля, в Рязанской области прошли ярмарки вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Ярмарки вакансий состоялись в Рязани, Касимовском, Скопинском, Сасовском, Ряжском, Михайловском, Шиловском и Ухоловском районах.

Представители более 80 предприятий и организаций предложили пенсионерам более 700 вакансий в таких сферах, как промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь и ряда других. В целом ярмарки вакансий посетили свыше 800 человек, сообщает сайт регионального правительства.

В Рязани ярмарка проходила в МКЦ. Участие в ней приняла министр труда и занятости населения Юлия Рокотянская. Она отметила, что правительство региона высоко ценит профессиональный и жизненный опыт представителей старшего поколения. Министр обратила внимание на то, что подбор вакансий для граждан, пока не нашедших подходящую работу, будет продолжен по завершении ярмарок. Такая возможность есть благодаря оставленным резюме.

– По итогам прошлых ярмарок было обработано свыше 500 бланков резюме. При этом уже в первый месяц после их проведения было трудоустроено порядка 35% соискателей, оставивших свои анкеты, – сказала Юлия Рокотянская.

В ходе ярмарки были награждены победители конкурса на лучшего работника кадровой службы.