Рязанский «Трогательный зоопарк» начал работу на новом месте

Зоопарк получил более просторные залы с мощной вентиляцией.

Общество

В понедельник, 20 февраля, в Торговых рядах на площади Ленина в Рязани состоялось открытие «Трогательного зоопарка». Туда зоопарк переехал из торгово-развлекательного центра «Малина». По словам директора «Трогательного зоопарка» Татьяны Гукаловой, новые площади позволят расширить количество животных, а также улучшить условия их содержания.

– Мы сделали более просторные загоны, за счёт высоты потолков здесь больше объём воздуха, за счёт наличия окон есть возможность естественного проветривания, получения естественного ультрафиолета. Нам дали техническую возможность установить современную систему вентиляции. Неоднократно от наших посетителей мы слышали, что в прежнем помещении им тяжело дышать – решение этого вопроса было одной из первостепенных задач. Сейчас система вентиляции работает хорошо, дышится свободно и легко. Я думаю, это оценят и наши питомцы, и наши посетители, – рассказала руководитель зоопарка.

Оценят посетители не только новую систему вентиляции, но и новые интерьеры – на двух этажах помещения, которое занял зоопарк, нашлось место как для привычных всем животных – козы с маленьким козлёнком, кроликов и свиней, так и для весьма экзотичных рептилий, сирийских хомяков. У входа в зоопарк гостей встречает сказочный ворон Гектор. В будущем, рассказала Татьяна Гукалова, количество животных, представленных в зоопарке, планируется увеличивать.

– Мы планируем расширяться. Так, приобрели ящерицу триболонотус и василиск, заказано ещё несколько рептилий. Что касается обитателей первого этажа, то их мы планируем пополнять весной, когда будет потомство у большинства животных, – сказала Татьяна Гукалова.

Кроме возможности полюбоваться на животных первых гостей «Трогательного зоопарка» ждал сюрприз – их встретили домовые, которые провели для маленьких рязанцев и их родителей весёлые конкурсы. Вместе со сказочными героями гости смогли совершить экскурсию по зоопарку, а также отведать вкусных пирогов, которыми по традиции встретили первых посетителей.

«Трогательный зоопарк» ждёт посетителей с 10.00 до 22.00 без перерыва и выходных.