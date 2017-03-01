Рязанский театр кукол снова запускает флэш-моб «Кукла в моем окне»

Акция приурочена к международному дню кукольника.

Общество

21 марта отмечается Международный день кукольника. К этому празднику приурочен всероссийский флэшмоб «Кукла в моём окне».

Рязанский театр кукол предлагает горожанам присоединиться к этой акции. Чтобы стать участником конкурса, нужно взять любую куклу, самодельную, театральную или покупную и выставить её на подоконник с 1 по 19 марта 2017 года.