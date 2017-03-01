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http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazanskij_teatr_kukol_snova_zapuskaet_flesh-mob_kukla_v_moem_okne/

Рязанский театр кукол снова запускает флэш-моб «Кукла в моем окне»
Акция приурочена к международному дню кукольника.

Общество   150

21 марта отмечается Международный день кукольника. К этому празднику приурочен всероссийский флэшмоб «Кукла в моём окне».

Рязанский театр кукол предлагает горожанам присоединиться к этой акции. Чтобы стать участником конкурса, нужно взять любую куклу, самодельную, театральную или покупную и выставить её на подоконник с 1 по 19 марта 2017 года.

Если у вас есть желание получить за участие в акции подарок от театра кукол, то регистрируйтесь в группах театра на Фейсбуке и ВКонтакте и выкладывайте на стене или в специальном альбоме снимки с ваших домашних фотосессий «Кукла в МОЁМ окне». Победитель будет выбран 20 марта.