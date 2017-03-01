21 марта отмечается Международный день кукольника. К этому празднику приурочен всероссийский флэшмоб «Кукла в моём окне».
Рязанский театр кукол предлагает горожанам присоединиться к этой акции. Чтобы стать участником конкурса, нужно взять любую куклу, самодельную, театральную или покупную и выставить её на подоконник с 1 по 19 марта 2017 года.
Если у вас есть желание получить за участие в акции подарок от театра кукол, то регистрируйтесь в группах театра на Фейсбуке и ВКонтакте и выкладывайте на стене или в специальном альбоме снимки с ваших домашних фотосессий «Кукла в МОЁМ окне». Победитель будет выбран 20 марта.