Рязанский педагог получил грант форума «Территория смыслов на Клязьме»

Владимир Иванов представил конструктор для изучения программирования «РобоКрош».

Общество

Рязанец Владимир Иванов получил грант Всероссийского конкурса молодёжных проектов, который проводился в рамках форума «Территория смыслов на Клязьме». На конкурс было представлено 188 инициатив. Владимир Иванов – доцент кафедры промышленной электроники РГРТУ – представил на конкурс проект «Конструктор для изучения программирования «РобоКрош». Работа рязанца, направленная на изучение основ программирования и робототехники, вошла в число победителей. Сумма гранта составила 100 тысяч рублей, сообщает сайт регионального правительства.

На второй смене Всероссийского образовательного молодёжного форума «Территория смыслов на Клязьме» Рязанскую область представляли 16 человек: студенты, молодые специалисты, представители общественных объединений.

Глава региона Николай Любимов отметил, что в Рязанской области много талантливых молодых людей, проекты которых в самых разных сферах деятельности получают высокую оценку на региональном и федеральном уровне.