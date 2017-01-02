Рязанский митрополит совершил первую литургию в наступившем году

В последнее воскресенье перед Рождеством Христовым в храмах читалось родословие Иисуса Христа.

Общество

Первый день наступившего нового года пришёлся на воскресенье. Верующие рязанцы утром 1 января собрались на богослужения в храмах. В Христорождественском кафедральном соборе прихожане молились за литургией, которую возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

В последнее воскресенье перед Рождеством Христовым в храмах читалось родословие Иисуса Христа. Долгое перечисление ветхозаветных имен, завершившееся повествованием о рождении Христа Спасителя, стало возможностью для каждого молящегося ещё раз задуматься о событиях, происходивших две тысячи лет назад, и обратить внимание на смысл и значение читавшегося отрывка.

Как сказал митрополит Марк, это перечисление очевидным образом указывает на неразрывность Ветхого и Нового Заветов, как двух ступеней Божественного Откровения.

За богослужением была совершена диаконская хиротония иподиакона Геннадия Богомолова.