Рязанский митрополит совершил литургию в праздник Торжества Православия

После Литургии было совершено молебное пение по случаю праздника.

Общество

5 марта, в праздник Торжества Православия, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил литургию святителя Василия Великого в Христорождественском кафедральном соборе города Рязани. Об этом сообщил официальный сайт Рязанской епархии.

Верующие рязанцы, заполнившие в этот воскресный день главный храм города, собрались, чтобы в молитве прославить людей, благодаря которым и доныне сохраняется неповреждённой православная вера. В этот день многие стараются, по возможности, причаститься Святых Христовых Таин, и в соборе также выстроились большие очереди из желающих приступить к главному церковному Таинству.

После Литургии было совершено молебное пение по случаю праздника – особый чин Торжества Православия, установленный Церковью в последний день первой седмицы Великого поста. По окончании этого чина, полного удивительного, глубокого переживания радости, благодарения Бога и просьб о возвращении в лоно Церкви всех заблудших, каждый из прихожан мог угоститься за традиционным чаепитием, организованным, как всегда, перед Христорождественским собором.