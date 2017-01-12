http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazanskij_mitropolit_napisal_knigu/
Рязанский митрополит написал книгу
Общество 149
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк написал книгу «Православное паломничество». Об этом сообщил
сайт Рязанской епархии.
Рязанский митрополит написал книгу
Общество 149
Презентация книги пройдёт 20 января в библиотеке имени Горького.
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк написал книгу «Православное паломничество». Об этом сообщил
Книга небольшая по объёму, в неё вошли размышления митрополита по итогам его паломнических поездок в разные страны.
Презентация книги пройдёт 20 января в библиотеке имени Горького. Начало – в 18.00.