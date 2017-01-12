Рязанский митрополит написал книгу

Презентация книги пройдёт 20 января в библиотеке имени Горького.

Общество

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк написал книгу «Православное паломничество». Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Книга небольшая по объёму, в неё вошли размышления митрополита по итогам его паломнических поездок в разные страны.

Презентация книги пройдёт 20 января в библиотеке имени Горького. Начало – в 18.00.