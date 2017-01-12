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http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazanskij_mitropolit_napisal_knigu/

Рязанский митрополит написал книгу
Презентация книги пройдёт 20 января в библиотеке имени Горького.

Общество   149

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк написал книгу «Православное паломничество». Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Книга небольшая по объёму, в неё вошли размышления митрополита по итогам его паломнических поездок в разные страны.

Презентация книги пройдёт 20 января в библиотеке имени Горького. Начало – в 18.00. 