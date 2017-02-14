Рязанский филиал Россельхозбанка приглашает на ипотечную пятницу
Общество 102
Всем клиентам, подавшим в этот день заявку на оформление ипотечного кредита, будут предложены уникальные условия.
Россельхозбанк приглашает жителей Рязани и области принять участие в ипотечной пятнице, которая пройдет 17 февраля с 9:00 до 17:00 во всех офисах банка в регионе. В центральном офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, 58, вместе со специалистами по кредитованию клиентов будет консультировать представитель строительной компании «Капитал 62».
Всем клиентам, подавшим в этот день заявку на оформление ипотечного кредита, будут предложены уникальные условия: каждый заёмщик получит один год страхования жизни в подарок. Кроме того, застройщик полностью компенсирует первые три платежа по кредиту.
Россельхозбанк предлагает своим клиентам воспользоваться различными ипотечными программами: кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке, участие в долевом строительстве, покупку загородной недвижимости или земельного участка с целью дальнейшего строительства.
– Ипотечные кредиты – одни из самых популярных продуктов в розничном сегменте, – отмечает заместитель директора Рязанского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Лунякова. – Большой интерес клиентов обусловлен тем, что наши специалисты совместно с застройщиками регулярно разрабатывают новые привлекательные предложения, проводят совместные акции и мероприятия. Одно из таких – ипотечная пятница. Мы приглашаем всех рязанцев прийти 17 февраля в офисы Россельхозбанка и получить ответы на все вопросы, касающиеся приобретения жилья.