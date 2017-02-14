Рязанский филиал Россельхозбанка приглашает на ипотечную пятницу

Всем клиентам, подавшим в этот день заявку на оформление ипотечного кредита, будут предложены уникальные условия.

Общество

Россельхозбанк приглашает жителей Рязани и области принять участие в ипотечной пятнице, которая пройдет 17 февраля с 9:00 до 17:00 во всех офисах банка в регионе. В центральном офисе, расположенном по адресу: г. Рязань, ул. Свободы, 58, вместе со специалистами по кредитованию клиентов будет консультировать представитель строительной компании «Капитал 62».

Всем клиентам, подавшим в этот день заявку на оформление ипотечного кредита, будут предложены уникальные условия: каждый заёмщик получит один год страхования жизни в подарок. Кроме того, застройщик полностью компенсирует первые три платежа по кредиту.

Россельхозбанк предлагает своим клиентам воспользоваться различными ипотечными программами: кредиты на приобретение жилья на вторичном рынке, участие в долевом строительстве, покупку загородной недвижимости или земельного участка с целью дальнейшего строительства.