Рязанских студентов просветили в сфере защиты прав потребителей

Семинар по актуальным проблемам оказания услуг и продажи товаров провели для студентов РГРТУ.

Общество

Студентам Рязанского радиотехнического университета адресовали семинар по актуальным вопросам в сфере защиты прав потребителей. Просветительское мероприятие прошло 16 февраля в РОУНБ им. Горького в рамках благотворительного проекта, направленного на правовое просвещение молодёжи.

Его провели специалисты управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации города Рязани, сообщает сайт ведомства.

На семинаре студентам разъяснили права потребителей при приобретении товаров, получении услуг, заказе работ, продемонстрировали, какое качество товаров или услуг считается надлежащим или ненадлежащим по закону «О защите прав потребителей». На случай приобретения некачественных товаров или халатного оказания услуг студентов научили правильно составлять претензии.