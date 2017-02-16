Рязанских школьников научили определять качество товаров

Для учащихся школ города состоялось очередное занятие на тему «Качество – норма жизни».

Общество

15 февраля в РОУНБ им. Горького, в рамках элективного курса «Потребительская безопасность», состоялось очередное занятие со школьниками 8-ых классов на тему «Качество – норма жизни». Об этом сообщает сайт администрации города Рязани.

Актуальные знания ребятам преподнесли специалисты управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации Рязани.

На занятиях школьники узнали, как правильно составить претензию, обнаружив недостатки в купленном товаре. А также поиграли в интерактивную игру в формате передачи «Контрольная закупка». Школьников познакомили с межгосударственным стандартом «Шоколад. Общие технические условия» и доверили им самостоятельно определить качество сладости.