Рязанских правонарушителей оштрафовали почти на 150 тысяч рублей

Таковы были итоги очередного заседания административных комиссий при администрации города Рязани.

Общество

22 декабря состоялись заседания административных комиссий при администрации города Рязани, сообщает сайт администрации города Рязани. Всего было рассмотрено 200 дел об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения 37 дел правонарушителям вынесено административное наказание в виде предупреждения, 163 — назначены административные штрафы. Сумма наложенных штрафов составила 147 тысяч 800 рублей.

Большинство «провинившихся» - а именно 184 человека – нарушили Правила благоустройства территорий и городских округов, установленные нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Рязанской области. В том числе: 107 граждан заехали на муниципальный газон. 52 человека припарковались и оставили машину в неположенном месте - на тротуаре, детской площадке, в зелёной зоне и т.п.

Были и более серьёзные «погрешности» против городского благоустройства: 1 нарушителя наказали за проведение земляных работ без письменного разрешения. 10 собственников и пользователей зданий и сооружений пренебрегали требованием очищать от снега и наледи прилегающую территорию, особенно места входов в здания. Не обеспечили содержания ограждение строительной площадки в чистом и исправном состоянии 2 правонарушителя.

Всех этих правонарушителей оштрафовали в сумме на 123 тысяч 400 рублей.

Ещё на 24 тысячи 400 рублей оштрафованы 16 лиц, торговавших вне установленных для торговли органами местного самоуправления точек.

Также было наказано одно предприятие. Административная комиссия Московского района при администрации города Рязани рассмотрела дело о складировании бытовых отходов на прилегающей территории, за пределами собственного земельного участка.

Юридическое лицо привлечено к административной ответственности, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей.