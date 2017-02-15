Рязанских перевозчиков обязали оснастить машины системой ГЛОНАСС

Наличие аппаратуры станет одним из условий работы по нерегулируемым маршрутам.

Общество

Рязанских перевозчиков обязали оснастить машины системой ГЛОНАСС. Соответствующие изменения в ранее утверждённое постановление администрации внесено городскими властями.

Наличие аппаратуры спутниковой навигации стало одним из условий, которые учитываются при работе перевозчиков по нерегулируемым маршрутам. На работу по таким условиям коммерческий транспорт перешёл с 2017 года, стоимость проезда повысилась соответственно общественному транспорту. О возможном повышении перевозчик должен будет уведомлять городские власти. Также условием выдачи свидетельства на продолжение работы будут переход на машины большей вместимости и внедрение автоматизированной системы оплаты проезда.