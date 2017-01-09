Рязанские врачи назвали прошедшие новогодние каникулы спокойными

Основные диагнозы – обострение хронических заболеваний, бытовые травмы и отравление спиртным.

Общество

Прошедшие новогодние каникулы для рязанских врачей прошли спокойно. Об этом сообщает ГТРК «Ока» .

По словам медиков, в больницу скорой медицинской помощи в день обращалось даже меньше человек, чем в будни. Случаи обморожения единичные, причём зафиксированы они уже в конце праздников, когда сильно похолодало. В день в БСМП обращалось 30-40 человек, что значительно меньше, чем годом ранее.

Основные диагнозы – обострение хронических заболеваний, бытовые травмы и отравление спиртным. При этом на качество алкоголя не жаловались, отравления вызваны количеством выпитого.

Впрочем, врачи не исключают, что люди начнут массово обращаться к ним сразу после начала рабочей недели.