Рязанские волонтёры примут участие в организации народного шествия «Бессмертный полк России» в Москве и военно-морского Парада в Севастополе

В настоящее время от Рязанской области сформирована делегация из 85 волонтеров, которые прошли предварительное обучение.

Общество

Представители Рязанского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» 9 мая будут участвовать в организации и проведении народного шествия «Бессмертный полк России» в Москве и военно-морского Парада в Севастополе.

В настоящее время от Рязанской области сформирована делегация из 85 волонтеров, которые прошли предварительное обучение и 9 мая будут направлены в Москву для обеспечения проведения народного шествия «Бессмертный полк России» на Красной Площади. Также 3 волонтера будут участвовать в организации военно-морского Парада в Севастополе, сообщает сайт регионалоьного правительства.

В Рязанской области в проведении одного из центральных мероприятий, посвящённых празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – патриотической акции «Бессмертный полк» – примут участие около 2000 добровольцев.

В преддверии праздника силами регионального волонтерского движения проводится ряд патриотических акций, в том числе «Георгиевская ленточка», в рамках которой на площадях Рязани и в каждом муниципальном образовании организуется массовая раздача георгиевских лент. Кроме того, в каждом районе добровольцы принимают участие в благоустройстве памятных мест и воинских захоронений.

Для оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны во всех муниципальных образованиях организована работа волонтерских отрядов. Они оказывают помощь в уборке дома, заготовке дров, приведении в порядок придомовых территорий, приусадебных участков, вручают адресные поздравительные открытки и подарки ветеранам.

В рамках празднования 72-й годовщины Победы в каждом образовательном учреждении Рязанской области с участием волонтеров проводятся патриотические мероприятия, среди которых «Открытка ветерану», «Ветеран живет рядом», «В.Н.У.К.», «Это нужно живым», открытые уроки и классные часы «Вспомним всех поименно…».