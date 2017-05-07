Рязанские водоёмы патрулируют сотрудники ГИМС

Основная цель – пропаганда среди отдыхающих правил безопасного поведения и недопущение несчастных случаев.

Общество

Во время выходных дней с 6 по 9 мая сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проведут 32 патрулирования на водных объектах Рязанской области. Об этом сообщает официальный сайт регионального управления МЧС России.

Основная цель – пропаганда среди отдыхающих правил безопасного поведения и недопущение несчастных случаев на водоёмах области. Во время патрулирований инспекторы проведут профилактические беседы с гражданами, раздадут памятки, проверят документы у судоводителей.

К патрулированию будет привлечено 12 единиц техники, 24 человека, в том числе инспекторы ГИМС, спасатели и сотрудники полиции.

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону – 01, мобильная связь – 101.