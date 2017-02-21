Рязанские ТОСы весело отпраздновали Масленицу

Гости праздника угощались блинами, печеньями, пирогами, конфетами и горячим чаем.

Общество

С 17 по 19 февраля активисты ул. 1-ая Прудная, ТОС «Радуга», ТОС «Самовский» и ТОС «Васильевский» встретили Масленицу.

Зиму провожали хороводами, танцами народов мира, песнями, частушками, играми, конкурсами для детей и взрослых.

Общественники с ул. Прудной нашли необычное решение древнерусской традиции сжигания чучела Масленицы. Их Масленица загорелась яркими огнями новогодней гирлянды. На протяжении масленичной недели кукла будет радовать жителей улицы и создавать праздничное настроение.

Большую часть праздничной программы в ТОС «Радуга» представляли творческие выступления активистов. Дети и взрослые пели песни, частушки, танцевали и читали стихи. Отдельным подарком для собравшихся стало выступление хора общественной самодеятельности ТОС «Душа поет!».

Молодой ТОС «Самовский» проявил оригинальность в организации праздничной программы, сообщает сайт администрации города. В рамках мероприятия активистами ТОС были организованы различные игровые площадки, каждый мог найти себе развлечение по душе. Для участников праздника работали станции: метание «блинов» в обруч, «у медведя во бору», «метание метелок», снежная горка и другие.

ТОС «Васильевский» порадовал собравшихся яркими костюмами. На праздник пришли скоморохи, русские красавицы, петушки и солнечные зайчики.

Завершались мероприятия праздничным чаепитием. Гости праздника угощались блинами, печеньями, пирогами, конфетами и горячим чаем.