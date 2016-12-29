Рязанские ТОС начали формировать в городе новые отношения с жителями

В администрации города состоялось итоговое совещание с председателями и активистами комитетов ТОС.

Общество

28 декабря, в администрации города состоялось совещание с представителями и активистами комитетов ТОС (территориального общественного самоуправления) Рязани, подведшее итоги их деятельности за 2016 год, сообщает сайт администрации Рязани. В мероприятии принял участие заместитель главы, руководитель аппарата администрации города Николай Демко.

Николай Демко сообщил собравшимся, что активисты ТОСов помогают администрации начать формирование в городе новых отношений с жителями. Как самый значительный вклад в общее дело Николай Демко оценил организацию народного контроля за качеством проводимого благоустройства и других работ.

В ходе совещания Почётными грамотами администрации города Рязани наградили организации и коллективы, содействующих с органами ТОС на протяжении года. Руководителей самых активных комитетов по результатам года также поощрили. Награды получили более 40 активистов и руководителей комитетов ТОС.