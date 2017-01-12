Рязанские «тюремные» психологи подвели итоги работы в 2016 году

Повышение квалификации психологов активно поддерживается руководством регионального УФСИН.

Общество

В четверг, 12 января, в УФСИН России по Рязанской области прошёл семинар-совещание пенитенциарных психологов, на котором были подведены результаты работы за прошедший год. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Начальник психологической службы УИС региона Ольга Самофалова отметила, что приоритетными направлениями работы были и остаются профилактика деструктивных явлений в коллективах сотрудников и в среде осуждённых; помощь спецконтингенту в адаптации к условиям в следственных изоляторах и исправительных учреждениях; предупреждение эмоционального выгорания личного состава и внедрение в практику новых форм и технологий психологической работы.

С этой целью в 2017 году запланировано обучение большого количества специалистов в ярославском межрегиональном исследовательском отделе психологической работы, а также в вузах ФСИН России.

Повышение квалификации психологов активно поддерживается руководством Управления, поскольку на них возложен большой пласт работы по сохранению и укреплению стабильности в ИУ области.