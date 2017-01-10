Рязанские театры передали деньги на лечение четверых детей

В рамках благотворительного проекта «Сказка на здоровье» было собрано 389 250 рублей.

Общество

В последние дни уходящего 2016 года под эгидой Рязанского отделения Союза театральных деятелей РФ четыре рязанских театра – Театр драмы, Театр кукол, Театр на Соборной и Музыкальный театр – приняли участие в новом благотворительном проекте «Сказка на здоровье!» и в период своих Новогодних кампаний передал сборы от одного спектакля детям, нуждающимся в срочном и дорогостоящем лечении.

Всего удалось собрать 389 250 рублей: (Театр драмы – 150 000, Театр кукол – 122 500, Театр на Соборной – 66 750, Музыкальный театр – 50 000 рублей). Министерство здравоохранения региоан определило семьи, которым и были переданы средства на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Помощь была оказана Байшевой Насте, Мартынову Александру, Кашкову Дмитрию и Осиповой Вале.

Все участники проекта надеятся, что «Сказка на здоровье!», помноженная на новогоднее волшебство, обязательно поможет нашим маленьким героям победить и поверить в себя, ведь в каждой сказке добро всегда побеждает зло, а мечты непременно сбываются!

Рязанское отделение Союза театральных деятелей РФ верит, что реализация данного проекта станет доброй ежегодной традицией для всей театральной Рязани!