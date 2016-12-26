Рязанские священнослужители научились оказывать первую помощь при чрезвычайных ситуациях

Основам оказания первой помощи при пожарах и других чрезвычайных ситуациях специалисты обучили 45 человек.

Общество

В преддверии Дня спасателя в Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Рязанской области состоялось вручение удостоверений священнослужителям, окончившим обучающие курсы по основам оказания первой помощи при пожарах и других чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

В мероприятии приняли участие митрополит Рязанский и Михайловский Марк, министр региональной безопасности и контроля Рязанской области Андрей Глазунов, заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Сурин, начальник государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» Владимир Шульга.

Трёхдневный курс обучения был разработан специально для священнослужителей. Подобные занятия проводились впервые. Основам оказания первой помощи при пожарах и других чрезвычайных ситуациях специалисты обучили 45 человек, в их числе священники, помощники благочинных, сотрудники епархии. Они получили полезные навыки по оказанию первой помощи, работе с первичными средствами пожаротушения, освоили теоретические и практические вопросы защиты населения в экстремальных ситуациях.

По итогам занятий «ученикам» вручили удостоверения: «Подготовка руководителей и лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов в объёме пожарно-технического минимума» и «Организатор мероприятий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности». Теперь выпускники курса не только сами могут грамотно оказывать помощь, но и передавать свои знания и опыт представителям приходов.