Рязанские священники помогли доставить благотворительную помощь из Москвы

Сотрудники детских учреждений были искренне рады такой ощутимой поддержке.

Общество

В понедельник, 13 февраля, из Москвы в Рязань приехал автомобиль, наполненный детским питанием, гостинцами и другими вещами – благотворительной помощью детям, проживающим в Рязанском доме ребёнка, а также воспитанникам школы-интерната №1. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Как правило, в доставке груза по местам помогают представители епархии. И в этот раз коробки и упаковки для ребят помогал доставлять адресатам настоятель храма в честь Сретения Господня иерей Константин Иванов. В доставке груза батюшке помогал помощник благочинного Восточного округа Владимир Овсянников.

Сотрудники детских учреждений были искренне рады такой ощутимой поддержке, ведь в работе с ребятами помощь всегда нужна – воспитанники растут быстро, нуждаются во многом, и когда родителей нет или они находятся в сложной жизненной ситуации, именно помощь неравнодушных людей становится большим подспорьем в заботе о детях.