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http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazanskie_svjaschenniki_ispolnili_pesnju_o_rodnoj_zemle/

Рязанские священники исполнили песню о родной земле
Предлагаем вашему вниманию видеозапись.

Общество   151

Представители Рязанской епархии записали песню, посвящённую родной земле. Видео размещено на сайте епархии.

Рождественский подарок своим землякам сделали клирики рязанских соборов – протодиаконы Ковшиков и Мартынов, а также иеродиакон Тихон (Петрушин).