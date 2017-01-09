Рязанские священники исполнили песню о родной земле

Предлагаем вашему вниманию видеозапись.

Общество

Представители Рязанской епархии записали песню, посвящённую родной земле. Видео размещено на сайте епархии.

Рождественский подарок своим землякам сделали клирики рязанских соборов – протодиаконы Ковшиков и Мартынов, а также иеродиакон Тихон (Петрушин).