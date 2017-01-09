http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazanskie_svjaschenniki_ispolnili_pesnju_o_rodnoj_zemle/
Рязанские священники исполнили песню о родной земле
Общество 151
Рязанские священники исполнили песню о родной земле
Общество 151
Предлагаем вашему вниманию видеозапись.
Представители Рязанской епархии записали песню, посвящённую родной земле. Видео размещено на сайте епархии.
Рождественский подарок своим землякам сделали клирики рязанских соборов – протодиаконы Ковшиков и Мартынов, а также иеродиакон Тихон (Петрушин).