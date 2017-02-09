Рязанские студенты продолжают принимать участие в чемпионате «Молодые профессионалы»

Сергей Самохин отметил, что этот чемпионат помогает молодым рязанцам полностью раскрыть и показать свои способности.

Общество

В Рязанской области продолжаются состязания студентов ссузов в рамках чемпионата «Молодые профессионалы». Соревнования проходят на центральной площадке регионального чемпионата «Молодые профессионалы», которая находится в многофункциональ ном комплексе «Рязанский». Молодые профессионалы соревнуются по 8 из 14 компетенций: по столярному делу, электромонтажным работам, технологии моды, парикмахерскому искусству, кондитерскому делу, предпринимательс тву, сетевому и системному администрировани ю, малярным и декоративным работам.

В среду, 8 февраля, с участниками и организаторами регионального чемпионата встретился первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин. В мероприятии приняли участие руководитель представительств а АСИ в ЦФО Дмитрий Абрамов, министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина, министр экономического развития и торговли региона Светлана Горячкина, представители ссузов области.

Сергей Самохин отметил, что этот чемпионат помогает молодым рязанцам полностью раскрыть и показать свои способности, а гостям соревнований – узнать больше о тех профессиях, по которым готовят специалистов ссузы региона.

– В области уделяется серьёзное внимание созданию условий для профессиональног о роста молодых специалистов, для обмена опытом. Ранее представители Рязанской области участвовали в подобных чемпионатах в других регионах и демонстрировали хорошие результаты, – сказал Сергей Самохин.– Теперь мы впервые проводим соревнования в Рязанской области, соответственно, у большого количества наших студентов появилась реальная возможность показать себя, продемонстрирова ть преимущества выбранной профессии. Тем самым ребята получают путёвку в жизнь.

Руководитель представительств а Агентства стратегических инициатив в ЦФО Дмитрий Абрамов отметил высокий уровень организации регионального чемпионата «Молодые профессионалы».