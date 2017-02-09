Рязанские студенты продолжают принимать участие в чемпионате «Молодые профессионалы»
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Сергей Самохин отметил, что этот чемпионат помогает молодым рязанцам полностью раскрыть и показать свои способности.
В Рязанской области продолжаются состязания студентов ссузов в рамках чемпионата «Молодые профессионалы». Соревнования проходят на центральной площадке регионального чемпионата «Молодые профессионалы», которая находится в многофункциональ
В среду, 8 февраля, с участниками и организаторами регионального чемпионата встретился первый заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин. В мероприятии приняли участие руководитель представительств
Сергей Самохин отметил, что этот чемпионат помогает молодым рязанцам полностью раскрыть и показать свои способности, а гостям соревнований – узнать больше о тех профессиях, по которым готовят специалистов ссузы региона.
– В области уделяется серьёзное внимание созданию условий для профессиональног
о роста молодых специалистов, для обмена опытом. Ранее представители Рязанской области участвовали в подобных чемпионатах в других регионах и демонстрировали хорошие результаты, – сказал Сергей Самохин.– Теперь мы впервые проводим соревнования в Рязанской области, соответственно, у большого количества наших студентов появилась реальная возможность показать себя, продемонстрирова ть преимущества выбранной профессии. Тем самым ребята получают путёвку в жизнь.
Руководитель представительств
– Рязанская область – молодец! Организовали такой масштабный фестиваль сразу по 14 компетенциям, – подчеркнул Дмитрий Абрамов. – Огромное количество участников и посетителей свидетельствует о том, что такие конкурсы востребованы, и интерес к рабочим профессиям растёт.