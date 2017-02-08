Рязанские спортсмены завоевали 38 медалей на первенстве ЦФО России по джиу-джитсу

Соревнования проводились среди юношей и девушек до 15 лет.

Общество

Воспитанники спортшколы «Юпитер» на первенстве ЦФО России по джиу-джитсу среди юношей и девушек завоевали 38 медалей. Соревнования среди юношей и девушек до 15 лет проходили 2 и 3 февраля в рязанской спортивной школе «Юпитер». Участие в них приняли порядка 300 спортсменов из 17 регионов Центральной России, а также команды из Москвы.

На торжественной церемонии открытия соревнований заместитель министра молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павел Гамзин вручил Благодарность регионального минспорта тренерам спортивной школы «Юпитер» – заслуженному тренеру России Александру Кудинову, Дмитрию Курбатову и Михаилу Левину – «За вклад в развитие джиу-джитсу в Рязанской области и высокие спортивные достижения».

В первый соревновательный день были разыграны награды в разделе «Файтинг» (поединки). В состязаниях юношей в 9 весовых категориях рязанские бойцы выиграли 16 медалей, 14 из которых (4 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых) оказались в активе «файтеров» спортшколы «Юпитер».

В итоге, победителями и призёрами первенства ЦФО России по джиу-джитсу среди юношей до 15 лет в «Файтинге» стали:

- до 34 кг:

1. Денис Королев (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – заслуженный тренер России Александр Кудинов);

2. Джабраил Курбанов (Тверская обл.);

3. Максим Королев (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – заслуженный тренер России Александр Кудинов) и Дмитрий Хитченко (Воронежская обл.).

- до 37 кг:

1. Владимир Миронцев (Тверская обл.);

2. Эльмадин Халилов (Тверская обл.);

3. Алексей Бык (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Максим Сытник) и Михаил Бакаев (Московская обл.).

- до 41 кг:

1. Кирилл Шутяев (Тверская обл.);

2. Шарип Алиев (Тверская обл.);

3. Александр Шубин и Егор Белоконев (Воронежская обл.).

- до 45 кг:

1. Егор Фаюстов (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Максим Сытник);

2. Иван Жуков (оба Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Максим Сытник);

3. Руслан Осканов (Рязанская обл., ДЮСШ «Витязь», Поляны, Рязанский р-н, тренер – Роман Брагин) и Константин Бокорев (Воронежская обл.).

- до 50 кг:

1. Алексей Лебеденко (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – заслуженный тренер России Александр Кудинов);

2. Даниил Кочетков (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Дмитрий Курбатов);

3. Егор Крутов (Воронежская обл.) и Иван Гончаров (Московская обл.).

- до 55 кг:

1. Илья Арефьев (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Максим Сытник);

2. Артем Пахомов (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Максим Сытник);

3. Владислав Готарук (Тверская обл.) и Никита Алешкин (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – заслуженный тренер России Александр Кудинов).

- до 60 кг:

1. Дмитрий Арешкин (Тверская обл.);

2. Иван Савхалов (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Артем Ханинев);

3. Андрей Сапий (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Максим Сытник) и Егор Севский (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – заслуженный тренер России Олег Ермаков).

- до 66 кг:

1. Максим Чернышев (Московская обл.);

2. Владимир Заболотный (Воронежская обл.);

3. Артем Черняк (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Сергей Борискин) и Алексей Илиадис (Московская обл.).

- свыше 66 кг:

1. Дмитрий Шамшеев (Воронежская обл.);

2. Алексей Сомов (Тульская обл.);

3. Сергей Шмелев (Тульская обл.) и Семен Барков (Рязанская обл., ДЮСШ «Евпатий Коловрат», Спасск-Рязанский, тренер – Дмитрий Князев).

Во второй день, когда были разыграны награды в разделах «Не-Ваза» (борьба в партере) и «Дуо-Систем», рязанская команда, состоявшая из воспитанников спортшкол «Юпитер», «Витязь» и «Евпатий Коловрат», завоевала общими усилиями 24 медали (9 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых), 14 из которых на счету «юпитерцев».

Победители и призеры:

Юноши:

- до 34 кг:

1. Илья Медведев (Ярославская обл.);

3. Никита Михеев и Денис Королёв (оба – Рязанская обл.).

- до 41 кг:

1. Дмитрий Гунин (Рязанская обл.);

2. Даниил Горшков (Рязанская обл.);

3. Денис Жиленко (Рязанская обл.).

- до 45 кг:

1. Даниил Прохоров (Рязанская обл.);

3. Иван Жуков (Рязанская обл.).

- до 55 кг:

1. Артем Пахомов (Рязанская обл.);

2. Иван Коняев (Рязанская обл.);

3. Никита Алешкин и Илья Арефьев (Рязанская обл.).

- до 60 кг:

1. Андрей Сапий (Рязанская обл.);

2. Егор Севский (Рязанская обл.);

3. Иван Астахов и Иван Савхалов (Рязанская обл.).

- свыше 66 кг:

1. Дмитрий Шамшеев (Воронежская обл.);

2. Олег Фоломеев (Рязанская обл.).

Девушки:

- до 36 кг:

1. Инна Ляхова (Рязанская обл.).

- до 40 кг:

1. Вероника Покровская (Московская обл.);

3. Софья Крючкова (Рязанская обл.).

- 44 кг:

1. Дарья Полевая (Московская обл.);

2. Маргарита Симонова (Рязанская обл.);

3. Елизавета Предтеченская (Рязанская обл.).

- до 48 кг:

1. Полина Поротикова (Рязанская обл.).

- до 52 кг:

1. Ксения Максимова (Рязанская обл.).

- до 57 кг:

1. Елизавета Шувалова (Рязанская обл.).

- свыше 63 кг:

1. Алена Шеина (Рязанская обл.).

«Файтинг»:

- до 40 кг:

1. Софья Крючкова (Рязанская обл.).

- до 44 кг:

1. Маргарита Симонова (Рязанская обл.).