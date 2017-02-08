Рязанские спортсмены завоевали 38 медалей на первенстве ЦФО России по джиу-джитсу
Общество 87
Соревнования проводились среди юношей и девушек до 15 лет.
Воспитанники спортшколы «Юпитер» на первенстве ЦФО России по джиу-джитсу среди юношей и девушек завоевали 38 медалей. Соревнования среди юношей и девушек до 15 лет проходили 2 и 3 февраля в рязанской спортивной школе «Юпитер». Участие в них приняли порядка 300 спортсменов из 17 регионов Центральной России, а также команды из Москвы.
На торжественной церемонии открытия соревнований заместитель министра молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павел Гамзин вручил Благодарность регионального минспорта тренерам спортивной школы «Юпитер» – заслуженному тренеру России Александру Кудинову, Дмитрию Курбатову и Михаилу Левину – «За вклад в развитие джиу-джитсу в Рязанской области и высокие спортивные достижения».
В первый соревновательный день были разыграны награды в разделе «Файтинг» (поединки). В состязаниях юношей в 9 весовых категориях рязанские бойцы выиграли 16 медалей, 14 из которых (4 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых) оказались в активе «файтеров» спортшколы «Юпитер».
В итоге, победителями и призёрами первенства ЦФО России по джиу-джитсу среди юношей до 15 лет в «Файтинге» стали:
- до 34 кг:
1. Денис Королев (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – заслуженный тренер России Александр Кудинов);
2. Джабраил Курбанов (Тверская обл.);
3. Максим Королев (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – заслуженный тренер России Александр Кудинов) и Дмитрий Хитченко (Воронежская обл.).
- до 37 кг:
1. Владимир Миронцев (Тверская обл.);
2. Эльмадин Халилов (Тверская обл.);
3. Алексей Бык (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Максим Сытник) и Михаил Бакаев (Московская обл.).
- до 41 кг:
1. Кирилл Шутяев (Тверская обл.);
2. Шарип Алиев (Тверская обл.);
3. Александр Шубин и Егор Белоконев (Воронежская обл.).
- до 45 кг:
1. Егор Фаюстов (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Максим Сытник);
2. Иван Жуков (оба Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Максим Сытник);
3. Руслан Осканов (Рязанская обл., ДЮСШ «Витязь», Поляны, Рязанский р-н, тренер – Роман Брагин) и Константин Бокорев (Воронежская обл.).
- до 50 кг:
1. Алексей Лебеденко (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – заслуженный тренер России Александр Кудинов);
2. Даниил Кочетков (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Дмитрий Курбатов);
3. Егор Крутов (Воронежская обл.) и Иван Гончаров (Московская обл.).
- до 55 кг:
1. Илья Арефьев (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Максим Сытник);
2. Артем Пахомов (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Максим Сытник);
3. Владислав Готарук (Тверская обл.) и Никита Алешкин (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – заслуженный тренер России Александр Кудинов).
- до 60 кг:
1. Дмитрий Арешкин (Тверская обл.);
2. Иван Савхалов (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Артем Ханинев);
3. Андрей Сапий (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Максим Сытник) и Егор Севский (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – заслуженный тренер России Олег Ермаков).
- до 66 кг:
1. Максим Чернышев (Московская обл.);
2. Владимир Заболотный (Воронежская обл.);
3. Артем Черняк (Рязань, СДЮСШОР «Юпитер», тренер – Сергей Борискин) и Алексей Илиадис (Московская обл.).
- свыше 66 кг:
1. Дмитрий Шамшеев (Воронежская обл.);
2. Алексей Сомов (Тульская обл.);
3. Сергей Шмелев (Тульская обл.) и Семен Барков (Рязанская обл., ДЮСШ «Евпатий Коловрат», Спасск-Рязанский, тренер – Дмитрий Князев).
Во второй день, когда были разыграны награды в разделах «Не-Ваза» (борьба в партере) и «Дуо-Систем», рязанская команда, состоявшая из воспитанников спортшкол «Юпитер», «Витязь» и «Евпатий Коловрат», завоевала общими усилиями 24 медали (9 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых), 14 из которых на счету «юпитерцев».
Победители и призеры:
Юноши:
- до 34 кг:
1. Илья Медведев (Ярославская обл.);
3. Никита Михеев и Денис Королёв (оба – Рязанская обл.).
- до 41 кг:
1. Дмитрий Гунин (Рязанская обл.);
2. Даниил Горшков (Рязанская обл.);
3. Денис Жиленко (Рязанская обл.).
- до 45 кг:
1. Даниил Прохоров (Рязанская обл.);
3. Иван Жуков (Рязанская обл.).
- до 55 кг:
1. Артем Пахомов (Рязанская обл.);
2. Иван Коняев (Рязанская обл.);
3. Никита Алешкин и Илья Арефьев (Рязанская обл.).
- до 60 кг:
1. Андрей Сапий (Рязанская обл.);
2. Егор Севский (Рязанская обл.);
3. Иван Астахов и Иван Савхалов (Рязанская обл.).
- свыше 66 кг:
1. Дмитрий Шамшеев (Воронежская обл.);
2. Олег Фоломеев (Рязанская обл.).
Девушки:
- до 36 кг:
1. Инна Ляхова (Рязанская обл.).
- до 40 кг:
1. Вероника Покровская (Московская обл.);
3. Софья Крючкова (Рязанская обл.).
- 44 кг:
1. Дарья Полевая (Московская обл.);
2. Маргарита Симонова (Рязанская обл.);
3. Елизавета Предтеченская (Рязанская обл.).
- до 48 кг:
1. Полина Поротикова (Рязанская обл.).
- до 52 кг:
1. Ксения Максимова (Рязанская обл.).
- до 57 кг:
1. Елизавета Шувалова (Рязанская обл.).
- свыше 63 кг:
1. Алена Шеина (Рязанская обл.).
«Файтинг»:
- до 40 кг:
1. Софья Крючкова (Рязанская обл.).
- до 44 кг:
1. Маргарита Симонова (Рязанская обл.).