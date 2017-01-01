Рязанские спасатели угостили горожан горячей кашей

В канун праздника в областном центре работали полевые кухни.

Общество

В субботу, 31 декабря, в канун Нового года, сотрудники главного управления МЧС России по Рязанской области приготовили для горожан горячее угощение. На полевой кухне огнеборцы сварили кашу и чай, и угостили всех желающих, сообщает пресс-служба управления.

Жители оценили инициативу сотрудников МЧС и с удовольствием пробовали угощение. Горячий чай поднимал настроение и помогал согреться. Люди благодарили пожарных, не только за вкусное угощение, но и за то, что в новогоднюю ночь, когда все отдыхают, сотрудники МЧС находятся на боевом посту и готовы в любую минуту придти на помощь.

Также сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы провели социально-профилактическую акцию, во время которой раздавали памятки по правилам безопасности.

Полевые кухни будут развёрнуты на Рождество Христово.