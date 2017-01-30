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http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazanskie_shkolniki_uznali_zachem_cheloveku_nuzhen_jazyk/

Рязанские школьники узнали, зачем человеку нужен язык
Школьники узнали много интересных фактов из истории возникновения языка.

Общество   104

В понедельник, 30 января, для учащиеся 3 класса школы № 58 города Рязани прошёл лингвистический час «Как человек научился говорить»  из цикла мероприятий проекта по русскому  и культуре речи.
На  первом занятии дети вместе с библиотекарем в форме непринуждённого диалога  пытались  ответить на вопросы: как люди научились  говорить, как они придумывали слова, с помощью чего они общались между собой. 
Школьники узнали много интересных фактов из истории возникновения языка. Была рассказана «Притча о том, как человек научился говорить»  Ларисы Болотовой, которая внесла некоторую ясность.Вспомнили историю о  Маугли из «Книги джунглей», рассказанную Редьярдом Киплингом;  был прочитан отрывок  из поэмы американского классика Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (глава «Письмена»), где автор говорит о  своеобразии языка рисуночного письма, изобретенного древними индейцами. К нему иногда прибегает и современный человек, изображая смайлики, граффити и прочие интересные символы.
В завершение  мероприятия дети ответили на  проблемный вопрос: «Зачем человеку нужен язык?»
Программа проекта предусматривает работу в течение 2017 года  сразными возрастными категориями учащихся ( 3, 5, 9, 10 классы).