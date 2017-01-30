Рязанские школьники узнали, зачем человеку нужен язык

Школьники узнали много интересных фактов из истории возникновения языка.

Общество

В понедельник, 30 января, для учащиеся 3 класса школы № 58 города Рязани прошёл лингвистический час «Как человек научился говорить» из цикла мероприятий проекта по русскому и культуре речи.На первом занятии дети вместе с библиотекарем в форме непринуждённого диалога пытались ответить на вопросы: как люди научились говорить, как они придумывали слова, с помощью чего они общались между собой.Школьники узнали много интересных фактов из истории возникновения языка. Была рассказана «Притча о том, как человек научился говорить» Ларисы Болотовой, которая внесла некоторую ясность.Вспомнили историю о Маугли из «Книги джунглей», рассказанную Редьярдом Киплингом; был прочитан отрывок из поэмы американского классика Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (глава «Письмена»), где автор говорит о своеобразии языка рисуночного письма, изобретенного древними индейцами. К нему иногда прибегает и современный человек, изображая смайлики, граффити и прочие интересные символы.В завершение мероприятия дети ответили на проблемный вопрос: «Зачем человеку нужен язык?»Программа проекта предусматривает работу в течение 2017 года сразными возрастными категориями учащихся ( 3, 5, 9, 10 классы).