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http://7info.ru/news/ryazan-society/rjazanskie_shkolniki_prisoedinilis_k_akcii_soldatskij_platok/

Рязанские школьники присоединились к акции «Солдатский платок»
Всероссийская акция «Российского движения школьников» состоялась в городе Михайлове Рязанской области.

Общество   56

В пятницу, 5 мая, учащиеся школы №1 Рязани приняли участие во всероссийской акции «Солдатский платок».

Всероссийская акция «Российского движения школьников» состоялась в городе Михайлове Рязанской области, сообщает сайт городской администрации. Учащиеся школы №1 Рязани пронесли по центральным улицам одного из городов Воинской доблести региона «Солдатский платок», изготовленный своими руками.

Планируется, что совместные патриотические акции областных городов Воинской доблести – Рязани, Михайлова, Скопина – станут традиционными.