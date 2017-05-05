Рязанские школьники присоединились к акции «Солдатский платок»

Всероссийская акция «Российского движения школьников» состоялась в городе Михайлове Рязанской области.

Общество

В пятницу, 5 мая, учащиеся школы №1 Рязани приняли участие во всероссийской акции «Солдатский платок».

Всероссийская акция «Российского движения школьников» состоялась в городе Михайлове Рязанской области, сообщает сайт городской администрации. Учащиеся школы №1 Рязани пронесли по центральным улицам одного из городов Воинской доблести региона «Солдатский платок», изготовленный своими руками.

Планируется, что совместные патриотические акции областных городов Воинской доблести – Рязани, Михайлова, Скопина – станут традиционными.