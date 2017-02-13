Рязанские школьники приняли участие в «Зимних волонтёрских играх»

Следующие – «Весенние волонтерские игры» – пройдут 7 апреля в ЦПКиО.

Общество

В пятницу, 10 февраля, в школе №71 в восьмой раз состоялась воспитательно-профилактическая квест-игра «Волонтерские игры» для семиклассников Октябрьского района. Участие в нём приняли порядка 100 учащихся из 22 школ города Рязани.

В «Зимних волонтёрских играх» победу одержала команда школы №71 «Добрые дети мира», сообщает сайт администрации города Рязани. Следующие – «Весенние волонтерские игры» – пройдут 7 апреля в Центральном парке культуры и отдыха для учащихся и жителей Железнодорожного района города Рязани.

Проект «Волонтёрские игры» получил в июле 2015 года грантовую поддержку на Всероссийском конкурсе молодёжных проектов и успешно реализуется с октября 2015 года на территории Рязани.