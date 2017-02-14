Рязанские школьники пообщались с ветераном боевых действий в Афганистане

Учащиеся узнали о реальных боевых операциях, о подвигах, которые совершали солдаты.

Общество

В детской библиотеке-филиале №5 города Рязани состоялась встреча с ветераном боевых действий в Афганистане Александром Егошкиным.

Александр Николаевич – майор запаса, член Правления Российского союза ветеранов войны в Афганистане, с 1986 по 1988 годы – командир спецроты. Он рассказал школьникам о причинах ввода ограниченного контингента советских войск, о той обстановке, в которой приходилось выполнять боевые задачи, об отношении наших солдат к местному населению.

Учащиеся узнали о реальных боевых операциях, о подвигах, которые совершали солдаты. Как сообщает сайт администрации города Ряхзани, закончилась встреча просмотром тематического кинофильма.